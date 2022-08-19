Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

19.08.2022 14:54
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.L. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 31.95 gram metamfetamin, 3.53 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.L. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Tescilli şerbetçi otunda verim azaldı Tescilli şerbetçi otunda verim azaldı Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement