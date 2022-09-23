Bozüyük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Bozüyük'ten kısa kısa

23.09.2022 11:11
Bozüyük'ten kısa kısa

???????Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Engelliler Dayanışma Derneğince toplanan mavi plastik kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

??????? Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Engelliler Dayanışma Derneğince toplanan mavi plastik kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek tarafından ilçe genelinde başlatılan mavi kapak seferberliği ile toplanan kapaklarla 4 tekerlekli sandalye alındı.

Bu araçlar, dernek merkezine başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, yaptığı açıklamada, 7'den 70'e herkesin desteği ile bazen bir poşet, bazen bir çuval gelen kapakları depolarında biriktirdiklerini bildirdi.

Okullarda, fabrikalarda, mahallelerde dernek üyeleri ve gönüllüler ile bu çalışmayı yürüttüklerini belirten Çelik, "Güzel bir çalışma oldu ve toplanılan kapaklar ile sonuca ulaşmış olduk. Kapaklar sayesinde aldığımız 4 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya'dan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ne ziyaret

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde belediye tarafından bu yıl açılan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ni ziyaret etti.

Belediyeye ait 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisleri'nde yer alan bakımevine gelen Vali Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile kurumu gezerek, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bilgiler aldı.

Vali Kızılkaya, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Minik yavrularımız için böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiği için öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve sizlere burada vermiş olduğunuz emeklerden dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ailelerinizle sağlık, sıhhat ve başarılarla her şey gönlünüzce olsun. Burada size emanet edilen yavrularla beraber sağlık içinde güzel vazifeler diliyorum."

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Kaynak: AA

İsmail Çelik, Kızılkaya, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'ten kısa kısa - Son Dakika

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