Sürücüler Özdemir ve Kuyturka ile araçlarda bulunan yolcular Şeyma Taşdemir ve Berk Atabay yaralandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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