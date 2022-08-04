Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı

04.08.2022 20:24
Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakaladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi H.A.'nın otobüs ile Bozüyük ilçesine gelebileceği yönündeki ihbarı değerlendiren Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Otogarında belirtilen otobüsü durdurarak şüpheliyi yanında bulunan sırt çantasıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

İşlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilen şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin lira nakit para, 200 euro, 11 adet burma bilezik, 7'li çeyrekli bileklik, 1 adet hasır bileklik, 1 adet Reşat altın, 1 adet Aziz altın, 5 adet hesap cüzdanı, 9 adet dekont, 5 adet banka kartı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı elde edildi. Şüpheli H.A. toplamda yaklaşık 950 bin lira değerindeki çanta ile birlikte Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement