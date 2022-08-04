İşlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilen şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin lira nakit para, 200 euro, 11 adet burma bilezik, 7'li çeyrekli bileklik, 1 adet hasır bileklik, 1 adet Reşat altın, 1 adet Aziz altın, 5 adet hesap cüzdanı, 9 adet dekont, 5 adet banka kartı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı elde edildi. Şüpheli H.A. toplamda yaklaşık 950 bin lira değerindeki çanta ile birlikte Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - BİLECİK

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika

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