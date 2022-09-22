Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Niyazi S. İdaresindeki 26 VT 008 plakalı kamyon, Bursa- Ankara karayolu üzeri Bozüyük'e bağlı Muratdere mevkisinde Osman Ş'nin kullandığı 16 JM 953 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonucu her iki sürücüde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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