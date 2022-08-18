Kazada, sürücü Yaşuk hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bozüyük Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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