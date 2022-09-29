Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

29.09.2022 10:42
Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramada 41,5 gram metamfetamin, 8,63 gram sentetik kannabinoid, 0,37 gram plaka esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi! Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi! Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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