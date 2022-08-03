Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Himmet Karakoç köyde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu - Son Dakika

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