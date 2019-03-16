Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Cazip Noktaları Teleferikle Bağlanacak

Bilecik'in Cazip Noktaları Teleferikle Bağlanacak

52 dakika önce

"Cumhuriyetimizin 100 yılında Bilecik'i Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz" düşüncesiyle projelerini açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez teleferik projesi hakkında bilgiler verdi.

Bilecik'in Cazip Noktaları Teleferikle Bağlanacak, System.String[]
"Cumhuriyetimizin 100 yılında Bilecik'i Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz" düşüncesiyle projelerini açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez teleferik projesi hakkında bilgiler verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, teleferik projesi için ilgili kurum ve firmalarla görüşmelerin tamamlandığı ve en kısa zamanda yapım çalışmaları için sahaya ineceklerini belirtti. Can, "İlkleri gerçekleştiren Bilecik Belediyemizin teleferik projesi Kent Ormanı- Akasya Altı- Şeyh Edebali olmak üzere 3 istasyondan oluşacak. Böylece şehrimizin cazip noktalarını birleştiriyoruz. Aynı zamanda doğa, tarih ve inanç turizmini bir arada buluşturuyoruz. Ayrıca projemiz ile tarihimiz ve geleceğimiz arasında köprü kuruyoruz. Projemiz yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek. Bu yönüyle belediye bütçemize zorluk getirmeyecektir. Teleferik projemiz şehrimiz ve insanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Cazip Noktaları Teleferikle Bağlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]