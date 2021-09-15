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Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor

15.09.2021 10:26
Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere birçok birim işbirliğinde kenttin dört bir köşesinde yeni çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere birçok birim işbirliğinde kenttin dört bir köşesinde yeni çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları kapsamında yeni devlet hastanesi ve organize sanayi bölgesi arasındaki alanda kanalizasyon bağlantısı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer yandan yeni sokak ve caddeleri hizmete açıyor. Çalışmalar kapsamında Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde bulunan mezarlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, 400 metreye yakın istinat duvarı çalışması gerçekleştirecek. Mezarlık giriş kapısı ve ihtiyaç alanlarında da kapsamlı çalışmaları yerine getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlıktaki yollarda da kaldırım ve parke taşı çalışmalarını yerine getirdi. Pelitözü Mahallesinde yapımı devam eden doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yollarda asfalt çalışması gerçekleştirecek olan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Özgün Sitesi ve çevresinde de yeni sokak ve caddelerde asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.Ekipler iki aylık çalışma süresinde bin 900 tonluk asfalt yama çalışmasını da yerine getirerek, cadde ve sokaklardaki trafik ulaşımını güvenli hale getirdi. - BİLECİK

Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor
Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor
Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor
Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Orhangazi, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'in dört bir köşesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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