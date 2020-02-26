Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

6 saat önce

Bilecikli iş insanı İsmail Cinoğlu, kentin fenomeni olan ve 'Küplülü Yaşar' olarak bilinen Yaşar Yavaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Yaşar abimiz Bileciklilerin dualarını hem de yarımlarını bekliyor" dedi.

Bilecik'in fenomeni 'Küplülü Yaşar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor, System.String[]

Bilecikli iş insanı İsmail Cinoğlu, kentin fenomeni olan ve 'Küplülü Yaşar' olarak bilinen Yaşar Yavaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Yaşar abimiz Bileciklilerin dualarını hem de yarımlarını bekliyor" dedi.


Bilecik'in fenomeni Küplülü Yaşar olarak bilinen Yaşar Yavaş geçtiğimiz gün rahatsızlanarak ilk olarak Bilecik Devlet Hastanesi ardından Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesine sevk edilmişti. Burada anjiyo ve beyin ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesine kaldırılan Küplülü Yaşar olarak bilinen Yaşar Yavaş'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Bizzat ziyarete gitti


Küplülü Yaşar'ı ziyaret etmek için Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesine giden Bilecikli iş insanı İsmail Cinoğlu, Yaşar Yavaş'ın hala yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi. Yaşar Yavaş'ın kardeşi Murat Yavaş ile görüştüğü sosyal medyada herkesin yazıp çizdiğini, ama kimsenin ne ziyarete gittiğini, ne de arayıp sorduğunu söylediği anlatan Cinoğlu, "Murat kardeşim abisinin durumu hakkında bana bilgi verdi. Ailenin durumu iyi olmadığından biraz zor durumdalar. Bilecik halkının 3 aylara girilen bu günlerde dualarını eksik etmesinler. Ailenin zor durumda olduğunu biliyoruz ve Bilecikli hemşerilerimiz Murat Yavaş'ın banka hesabına gönüllerinden ne koparsa göndermelerini rica ediyorum. Bu kampanyaya ben öncü olarak ilk yardımı yaptım. Bilecik halkının da bu konuya duyarlılık göstereceğini inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Osmangazi, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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