İ.B. burada yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.B. için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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