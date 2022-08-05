Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı - Son Dakika
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Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı

05.08.2022 11:28

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Dinar idaresindeki 11 EA 148 plakalı kamyonetteki samanlar, ilçeye bağlı Üyük köyü kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen Gölpazarı ve Vezirhan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Ahmet Dinar, gazetecilere, seyir halindeyken aynaya baktığında samanların üstten tutuştuğunu fark ettiğini belirterek, "Balyaları bağladığımız urganları kestik. Yere düşen balyalar yandı." dedi.

Yangına ilk müdahalede bulunan vatandaşlardan Zeki Alim ise evinin bahçesindeki hortumla kamyonetin deposuna su tuttuğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Gölpazarı, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

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