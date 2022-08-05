Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen Gölpazarı ve Vezirhan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

Gölpazarı, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

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