Son Dakika Haberleri: Bilecik'in İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Bilecik'in İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

36 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Şubat ayı dış istatistik verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Bilecik'in İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Şubat ayı dış istatistik verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 41,8 azalarak 6 milyon 784 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,1 azalarak 2019 Şubat ayında 8 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat ise yüzde 16,9 azaldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis 1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 11:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'in İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]