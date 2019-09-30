Son Dakika Haberleri: Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
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Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat artarken ithalat azaldı.

Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat artarken ithalat azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,4 artarak 7 milyon 562 bin dolar, ithalat ise yüzde 24,9 azalarak 9 milyon 212 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te ilk 8 aylık toplam ihracat 62 milyon 615 bin dolar, ilk 8 aylık toplam ithalat ise 73 milyon 66 bin dolar oldu.


Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 1,6, ithalat ise yüzde 1,5 arttı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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