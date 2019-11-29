Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 5,7 azalarak 7 milyon 273 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,1 artarak 2019 Ekim ayında 9 milyon 195 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2019 (Ocak - Ekim) 10 aylık toplam ihracat 76 milyon 637 bin dolar, 2019 (Ocak - Ekim) 10 aylık toplam ithalat ise 90 milyon 543 bin dolar oldu.



Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 0,1 azaldı, ithalat ise yüzde 8 arttı. - BİLECİK