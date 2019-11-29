Son Dakika Haberleri: Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
Son Dakika Yaşam Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı - Son Dakika

Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı.

Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 5,7 azalarak 7 milyon 273 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,1 artarak 2019 Ekim ayında 9 milyon 195 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2019 (Ocak - Ekim) 10 aylık toplam ihracat 76 milyon 637 bin dolar, 2019 (Ocak - Ekim) 10 aylık toplam ithalat ise 90 milyon 543 bin dolar oldu.


Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 0,1 azaldı, ithalat ise yüzde 8 arttı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin fotoğraflarını paylaştı
Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:03:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]