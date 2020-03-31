Son Dakika › Ekonomi › Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi
Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
6 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2020 Şubat ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 33,8 artarak 9 milyon 39 bin dolar, ithalat ise yüzde 8,8 azalarak 2020 Şubat ayında 3 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı