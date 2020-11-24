Bilecik'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenler, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Yüksel Ünal öğretmenleri makamında kabul etti.

Pazaryeri

Hükümet Konağı önünde yapılan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından göreve yeni başlayan Özel Eğitim Öğretmeni Ali Behlül Çoban, günün mana ve önemini anlatan konuşmasını yaptı.

Emekli öğretmen Ömer Vatansever'e hizmet şeref belgesi takdimiyle tören sona erdi.

Gölpazarı

Hükümet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Hayri Suer ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.