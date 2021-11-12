İlçelerinde "Bir hareketine bakar hayat" kampanyası tanıtıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.

Pazaryeri ilçe girişinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordine edilen uygulamada, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak maske ve araç kokusu verildi.

Kaymakam Altay, AA muhabirine Trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurguladı., İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir vekili Emrah Turan katıldı.

-Osmaneli

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara- İstanbul Caddesi üzerinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Osmaneli'ndeki uygulamaya Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Orkun Törer, jandarma ve polis katıldı.

Kaymakam Ünal uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatarak, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ünal, sürücülere maske ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaymakam Yüksel Ünal daha sonra uygulama çerçevesinde direksiyon başına geçerek videolu mesaj verdi.