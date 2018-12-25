Bilecik'in İlçelerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Bilecik
İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Gölpazarı
ve Pazaryeri
ilçelerinde kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının bazı yerlerde tamamlandığı, bazı yerlerde ise devam ettiği bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Gölpazarı ilçesi Büyüksürmeli köyünde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce kanalizasyon şebeke hattı yapımı projesiyle 50 adet rögar ve 3 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve Küçüksürmeli Mahallesinde ise 20 adet rögar ve bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattının işçiliği köy muhtarlığınca ve idarece makine, boru malzemesi, ek malzeme ve teknik destek yardımları yapılarak çalışmalara başlandı. Bozüyük
ilçesi Ormangözle ve Kuyupınar köylerinde kanalizasyon hattı, merkez Gülümbe köyünde kısmi kanalizasyon hattı ve Yeniköy
'de onarımı işi, Gölpazarı ilçesi Aktaş- Beşevler
mahallesi kanalizasyon hattı, Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı kanalizasyon hattı onarımı, Yenipazar
ilçesi Tohumlar ve Nasuhlar köyleri kanalizasyon onarımı ile Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü komple kanalizasyon tesisi yapımı tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
"Suyun temini için köylüden herhangi bir ücret alınmayacaktır"
Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa-Bahçesultan köylerinin mevcut su kaynağının yeterli olmaması nedeniyle yeni su kaynağı bulunarak köylere ilave su kazandırılması çalışmalarının devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, "Bölgenin içinde bulunduğu iklimsel yağışların azlığından dolayı yer altı su kaynaklarında azalmalar meydana gelmesi sonucunda, Nazifpaşa ve Bahçesultan köyleri bu durumdan aşırı şekilde etkilenmiştir. Köylerin mevcut su kaynakları yetersiz seviyeye düşmüştür. İdaremizce gerekli teknik araştırma ve etütler yapılarak ilgili mevkiinde yapılan drenaj çalışması sonucu bulunan içilebilir ve yeterli debide su kaynağı elde edilmiştir. Elde edilen su mevcut köy deposuna kazandırılması için terfi sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak mevcut bölgeye yakın herhangi bir enerji alım noktası olmamasından ve uzak mesafeden enerji nakil hattı yapımının çok maliyetli olacağından dolayı sistemin güneş enerjisi ile beslenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan işlemler sonrasında her iki köyün kullandığı ortak su deposuna saniyede 1 litre içilebilir kalitede su kazandırılmış, hiçbir işletme masrafı bulunmamaktadır. Bu proje ile köylerin su ihtiyacı karşılanmış, ayrıca suyun temini için köylüden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak yapılan tesisin çevreye ve doğal yaşam ortamına herhangi bir zarar da vermemiştir. Proje, toplam 37 bin 500 lira harcanarak vatandaşın kullanımına sunulmuştur" denildi.
Gölpazarı ilçesi Aktaş Beşevler Köyünde yeni foseptik ve mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının bağlanması yapımının 2017 yılında yerleşim yerinin komple kanalizasyon şebeke hattı inşaatına başlandığı ve yıl içerisinde püremanet olarak tamamlandığı bildirilen açıklamada son olarak şunlara yer verildi:
"İdaremizce hazırlanan projeyle 500 kişilik foseptik inşaatı işi ihalesi yapılarak, Aktaş Beşevler köyüne yaklaşık 500 metre mesafede aplike edilerek başlanılmış, iş ikmal edilmiş ve köy halkımızın kanalizasyon sorunu giderilmiştir. 2018 yılı içerisinde alıcı ortama deşarj edilen kanalizasyon atıklarının yeni yapılan 500 kişilik foseptik inşaatına toplanması sağlanmıştır. Bu tür sorunları olan diğer köy ve bağlılarımızda da gerekli çalışmalar yapılmakta ve yapılacaktır." - BİLECİK