Bilecik'in ilçelerinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Bilecik'in Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı ve Bozüyük ilçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde düzenlenen programda, 65 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, İlçe Emniyet Amir Vekili İnan Kılıçoğlu, İlçe Hastanesi Başhekimi Merve Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli

Sakarya Nehri kenarında 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa katılan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Orman İşletme Şefi Ersegün Alper ile kurum müdürleri ve vatandaşlar fidanları dikerek can suyu verdi.

Gölpazarı

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Karaağaç Köyü Dikenli Boğaz mevkisinde 500 adet çam fidanı dikildi.

Etkinliğe Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz ve kurum amirleri katıldı.

Bozüyük

Poyra Köyünde belirlenen arazide bir araya gelen ilçe protokolü, burada fidan dikimi yaptı.

Fidanları toprakla buluşturan Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, fidanlara can suyu vererek geleceğe nefes oldu.