Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu - Son Dakika

Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu

24.05.2021 11:46
Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu, System.String[]

Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği kuruldu.

Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği kuruldu. Dernek, Bilecik'in ilk kadın derneği olarak kayıtlara geçti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tüm kadınların düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü esas alarak kadınların her alanda aktif rol almasını sağlamak amacıyla Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği kuruldu. Derneğin kurucu başkanı olan iş insanı Nurcan Özçakır, gerek kuruluş tarihlerinin simgesel olarak anlamı, gerek kadın merkezli olması gerekse de sosyal ve kültürel olarak şehrimizin dayanışma bağlarına olan katkısıyla faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Özçakır, "Derneğimizi kadın merkezli sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, destek almak, ortak proje yapmak ana amacı ile kurduk. Kadına dair her hususun görüşülmesi, konuşulması, toplum içerisinde değerlendirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi, cinsiyet, etnik köken, inanç, yaş, meslek ayrımcılığının ortadan kaldırılması, kadın olgusunun güçlendirilmesi ve toplumsal değerinin artırılması, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı, sosyal sorumluluk bilincinin arttırılmasını sağlamak hususları başta olmak üzere eğitici sosyal faaliyetler, seminerler, paneller, kurs ve etkinlikler ile amaçlara yönelik organizasyonlar oluşturmayı amaç edindik. Atamızın 'Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek fazilet süslenip donanmaktır' cümlesi doğrultusunda yapacağımız her çalışmada tüm kadınlarımız ile dayanışma içinde olacağız, bu nedenle ilimizin dört bir yanından her yaşta her sosyal kademedeki kadınlarımızın derneğimize üye olmasını, üye olmasa bile gelip tanışmalarını ve düşüncelerini bizimle paylaşmalarını, bu doğrultuda hep birlikte dayanışma içinde faaliyet göstereceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, Kurucu Başkan Nurcan Özçakır ve Şerife Demirbağlar, Şengül Hitit, Ayten Engin, Yaşar Temirli, Berna Çelik, Fatma Özen olarak toplam 7 kurucu kadın üye ile resmi olarak derneğin kuruluşu gerçekleştirildi. - BİLECİK

Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu
Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu
Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu - Son Dakika


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