Bilecik'in ilk kadın girişimciler kooperatifi kuruldu - Son Dakika

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Bilecik'in ilk kadın girişimciler kooperatifi kuruldu
6 saat önce
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin tescil işlemlerinin tamamlandığı söyleyerek, "Bilecik ilinin ilk kadın girişimciler kooperatifi hayırlı olsun" dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin tescil işlemlerinin tamamlandığı söyleyerek, "Bilecik ilinin ilk kadın girişimciler kooperatifi hayırlı olsun" dedi.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "BEBKA tarafından desteklenen Osmaneli Belediyesinin diğer paydaşlarla birlikte yürüttüğü 'Kaliteli Girişimcilik,Güçlü Rekabet' projesi kapsamında kurulan kadın girişimciler kooperatifimiz Bilecik Ticaret Odası Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 7 kurucu ortakla resmiyet kazandı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:56 Kaynak: İHA
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