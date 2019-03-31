Son Dakika Haberleri: Bilecik'in İnhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bilecik'in İnhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Kepez kazandı.

Bilecik'in İnhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Kepez kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kepez 501, CHP adayı Ayhan Ödübek 276, MHP adayı Serkan Üstün 192 oy aldı.

-Kepez'in öz geçmişi-

Mehmet Kepez, 29 Aralık 1963 tarihinde Bilecik İnhisar'da doğdu. 11 yıl eğitmenlik ve müdürlük yapan Kepez, 5 yıl Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve 10 yıl Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1 yıllık TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı görevinden sonra 2018'de emekli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:32 Kaynak: AA

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