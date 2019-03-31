Bilecik'in İnhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Kepez kazandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Kepez kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kepez 501, CHP adayı Ayhan Ödübek 276, MHP adayı Serkan Üstün 192 oy aldı.



-Kepez'in öz geçmişi-



Mehmet Kepez, 29 Aralık 1963 tarihinde Bilecik İnhisar'da doğdu. 11 yıl eğitmenlik ve müdürlük yapan Kepez, 5 yıl Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve 10 yıl Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1 yıllık TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı görevinden sonra 2018'de emekli oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu

Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller

Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı

Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı