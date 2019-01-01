Son Dakika Haberleri: Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 28 azalarak 6 milyon 344 bin dolar, ithalat ise yüzde 83 azalarak 2018 Kasım ayında 3 milyon 522 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2018 (Ocak-Kasım) 11 aylık dönemde toplam ihracat 93 milyon 367 bin dolar, 2018 (Ocak-Kasım) 11 aylık dönemde toplam ithalat ise 139 milyon 691 bin dolar oldu.

Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 9,4 arttı, ithalat ise yüzde 21,3 azaldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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