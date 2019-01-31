Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) açıkladığı 2018 Aralık
ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik
'te ithalat ve ihracat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 4,1 artarak 8 milyon 99 bin dolar, ithalat ise yüzde 68,8 artarak 2018 Aralık ayında 10 milyon 327 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2018 (Ocak - Aralık) yıllık toplam ihracat 101 milyon 466 bin dolar, 2018 (Ocak - Aralık) yıllık toplam ithalat ise 150 milyon 18 bin dolar oldu.
Öte yandan, Türkiye'de ihracat yüzde 0,2 arttı, ithalat ise, yüzde 28,3 azaldı. - BİLECİK