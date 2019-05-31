Bilecik'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) açıkladığı 2019 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik
'te ihracat ve ithalat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 16,8 artarak 8 milyon 704 bin dolar, ithalat ise yüzde 21,2 artarak 2019 Mart ayında 10 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 4,6 arttı, ithalat yüzde 15,1 azaldı. - BİLECİK