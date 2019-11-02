Son Dakika Haberleri: Bilecik'in kokusu tüm Alanya'yı sardı
Son Dakika Güncel Bilecik'in kokusu tüm Alanya'yı sardı

Bilecik'in kokusu tüm Alanya'yı sardı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğretmenlerinden Zeliha Gür, e-Twinning projesi kapsamında yapmış olduğu projede her ili temsilen bir okul kendi şehrinin tarihi ve kültürel özelliklerinin harmanlandığı temsili eşya ve yiyeceklerle Alanya'da Bilecik'i tanıttı.

Bilecik'in kokusu tüm Alanya'yı sardı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğretmenlerinden Zeliha Gür, e-Twinning projesi kapsamında yapmış olduğu projede her ili temsilen bir okul kendi şehrinin tarihi ve kültürel özelliklerinin harmanlandığı temsili eşya ve yiyeceklerle Alanya'da Bilecik'i tanıttı.


Proje kapsamında her ilin toprağı ile Türkiye ağacı ekimi, çocukların hazırlandığı origami turna kuşu ile barış ağacı, kültürel danslar ve oyunlar yer aldı. Bilecik standı, kıymetli protokol üyeleri Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er tarafında beğeniyle karşılandı. Diğer illerden gelen öğrenci, öğretmen ve Alanya halkının Bilecik kültürüne, Lefke bezi ürünlerine, ayva kokusuna ve lezzetli ikramlıkları boza, ayva lokumu ve Pazaryeri helvasına yoğun ilgi gösterdi.


Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Fatoş Karaca Beler, "Projenin gerçekleşmesinde katkı sağlayan değerli velilerimize, kıymetli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürü borç bilirken her zaman çalışmalarımızda yanımızda olup bize güç katan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik'e teşekkürlerimizi arz ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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