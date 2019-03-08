Bilecik'in Köyleri Fidanlarla Yeşillendirilecek

Bilecik
Valiliğince başlatılan "Köy Yol Kenarında Ağaçlandırma ve Köy Bahçeleri Projesi" kapsamında, merkez ve tüm ilçelerdeki köy yolları fidanlarla renklenecek, meyve bahçeleriyle gelir elde edilecek.
Program kapsamında merkeze bağlı Cumalı köyünde ceviz bahçesindeki fidan dikiminde konuşan Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in 4 bölgenin doğal güzelliklerinin birleştiği önemli bir il olduğunu söyledi.
Bu anlamda Bilecik'in doğasının güzelliğine dikkati çeken Şentürk, "Doğamız güzel ama biz istedik ki vatandaşlarımızın hem gelir kapısı olsun hem de köylerimize bir estetik güzellik katalım. Arzu ederdik ki köylerimizde nüfus olsun. Köylerimiz çok hızlı bir şekilde şehirlere akıyor ve nüfus kalmıyor ama ata topraklarımızı terk etmeyelim, topraklarımızı işleyelim, topraklarımızdan gelir elde edelim." dedi.
Ceviz bahçesi ile bunun bir örneğini ortaya koymak istediklerini dile getiren Şentürk, "Vatandaşlarımızın topraklarını atıl bırakmalarını istemiyoruz. Kısmi zamanlı işlerle topraklarından verim alsınlar. Meyvecilik bunun bir örneğidir. Buraya dikeceğimiz cevizlerin yılda bizden isteyeceği bakım çok sınırlı. Eskişehir
'de ikamet eden bir hemşehrimiz hafta sonu gelerek ceviz bahçesinin bakımını yaparak da buradan gelir elde edebilir. Bu, buna bir örnek olsun. Buradan elde edeceği gelir ile köyün temel ihtiyaçlarını, zorda olanların elinden tutmak suretiyle karşılamaya katkı sağlamak olur." diye konuştu.
Ziyaretçilerin köylere girerken farklılığı hissetmesinin gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Köylerimize girerken faklı bir yere girdiğimizi hissettirelim. Köyün girişinden başlayarak sağlı sollu ağaçlandıralım, estetik güzellik sağlayalım. Ağaçlar köyün dokusuna uygun olsun. Bir düzen dahilinde bir dokunuş yapalım istedik köylerimize. İstekli köylerinden başladık. Tüm merkez ve ilçe köylerinde yapmayı hedefliyoruz. Sahiplendikçe yaymayı düşünüyoruz. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar tutar ve büyür. Dikilen fidanlar, dikilen yer kime aitse ona aittir. Yıllar sonra bize meyvelerden ikram edersiniz inşallah." ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Necati Akkuş
tarafından yapılan duanın ardından Vali Şentürk
, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bursa
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın
, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, daire müdürleri, muhtarlar ve ziraat fakültesi öğrencileri ile vatandaşlar, ceviz ve çam fidanlarını toprakla buluşturdu.