Bilecik'in "Kültür Envanteri" hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'in 'Kültür Envanteri' hazırlanacak - Son Dakika

Bilecik'in "Kültür Envanteri" hazırlanacak

7 saat önce

Bilecik Valiliğince Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, dijital ortamda kayıt altına almak, elde edilen bilgilerin ulusal ve uluslararası alanlarda değerlendirilmesini sağlamak...

Bilecik'in

Bilecik Valiliğince Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, dijital ortamda kayıt altına almak, elde edilen bilgilerin ulusal ve uluslararası alanlarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.


Bilecik Valiliğince hazırlanacak kültür envanterine kaynak teşkil etmek üzere, her türlü bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanların toplanacağı kültür havuzu için (228) 212 1024 "Whatsapp Kültür İhbar" hattı kuruldu.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'in kültürünün, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, doğal mirasın korunabilmesi için öncelikle ilimizin kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi, kendi tarih ve kültürünün iyi bilinmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yaşam geleneklerimizi işleyen veya bilgisi olan Bileciklilerin çalışmalarını bizlerle paylaşması veya bağlantıya geçmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim. İlimizin turizm potansiyelini geliştirmek için etkin ve yenilikçi yöntemlerle ilimizi tanıtmak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tarihi çevre, gelenek, görenekler, halk inançları, halk sanatları, halk mutfağı, halk hekimliği, yöresel giyim kuşam, halk mimarisi, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, sözlü edebiyat gibi konularda her türlü bilgi, belge, fotoğraf, eşya gibi kaynaklar ile bu konularla ilgili bilgisine başvurulabilecek kaynak kişilerin (228) 212 1024 Whatsapp Kültür ihbar hattına veya Valiliğimize bilgi verilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Whatsapp, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Son Dakika Haberleri
19:30 Apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - tbmm başkanı şentop konuştu - Son Dakika
19:29 Pendik'teki gecekondu yandı - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'in "Kültür Envanteri" hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]