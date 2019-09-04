Bilecik'in kurtuluş etkinliklerinde spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol ve basketbol karşılaşması ile plaj voleybolu müsabakası düzenlenecek.



Bilecik Belediyesi, Bilecik Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek şöhretler karmasında il, ilçe, belde ve köylerden, sporcu, esnaf ve siyasilerin yanı sıra Bilecikspor'un eski isimleri de sahaya inecek. 6 Eylül Cuma günü saat: 17.00'de Bilecik Edebali Stadyumunda şöhretler karması futbol etkinliği olurken, 7 Eylül cumartesi günü saat: 14.00'te Atatürk Spor Salonunda basketbol müsabakası olacak. Gerçekleştirilecek etkinliklerin sonunda sporculara katılım belgesi, kupa ve madalyaları, Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından takdim edilecek. - BİLECİK