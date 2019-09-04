Son Dakika Haberleri: Bilecik'in kurtuluş etkinliklerinde spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek
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Bilecik'in kurtuluş etkinliklerinde spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek

4 saat önce

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol ve basketbol karşılaşması ile plaj voleybolu müsabakası düzenlenecek.

Bilecik'in kurtuluş etkinliklerinde spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek, System.String[]

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol ve basketbol karşılaşması ile plaj voleybolu müsabakası düzenlenecek.


Bilecik Belediyesi, Bilecik Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek şöhretler karmasında il, ilçe, belde ve köylerden, sporcu, esnaf ve siyasilerin yanı sıra Bilecikspor'un eski isimleri de sahaya inecek. 6 Eylül Cuma günü saat: 17.00'de Bilecik Edebali Stadyumunda şöhretler karması futbol etkinliği olurken, 7 Eylül cumartesi günü saat: 14.00'te Atatürk Spor Salonunda basketbol müsabakası olacak. Gerçekleştirilecek etkinliklerin sonunda sporculara katılım belgesi, kupa ve madalyaları, Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından takdim edilecek. - BİLECİK

basketbol, Bilecik, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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