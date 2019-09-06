Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.
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