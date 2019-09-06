Son Dakika Haberleri: Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
Son Dakika Politika Haber

Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Semih Şahin, Bilecik, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi
Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]