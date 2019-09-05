Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şentürk mesajında, Milli Mücadele'nin kilit noktalarından biri olan ve yalnız düşmanın değil, Türk milletinin makus talihinin de yenildiği Bilecik'in kurtuluşunun 97. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şentürk, şöyle devam etti:



"Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, şanlı bayrağımızı sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağını ve bunun için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Atalarımızın büyük zorluklarla düşman işgalinden kurtardıkları, isimsiz binlerce kahramanın destanı olan bu şanlı mücadele sonunda bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve bu kutsal değerleri Türk milleti olarak canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilik mertebesine erişmiş olanları rahmetle ve minnetle anıyorum."

Milletvekili Tüzün



Tüzün de Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 97 yıl önce, Türk ulusunun bağımsızlığı ve özgürlüğü için ortaya konulan kahramanlığın büyük onuru ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bilecik'in, kurtuluş mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Tüzün, "6 Eylül destandır, diriliştir, kuruluştur ve kurtuluştur. İnsanımız için özgür olma tarihinin başlangıcıdır. Bizler de bu kadim şehre hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şahin

Belediye Başkanı Şahin ise Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen ve tarih yolculuğundaki altın sayfalardan biri olan Bilecik'in kurtuluşunu sağlayan bu zaferin, esarete mahkum edilmek istenen millete, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelediği vurguladı.

Elde edilen zaferin önemine değinen Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Güzide şehrimizde şanlı Osmanlı Devleti ve Cumhuriyetimizin kuruluş ruhundan aldığımız güçle, muasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızı her zaman olduğu gibi yine bugün de minnetle anıyoruz. Zaferin mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onlardan aldığımız ilhamla yarınlara emin adımlarla yürüyoruz."