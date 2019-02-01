Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Nüfusu 223 Bin 448'e Ulaştı

Bilecik'in Nüfusu 223 Bin 448'e Ulaştı

1 saat önce

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarı ile Bilecik nüfusu 223 bin 448'e ulaştı.

Bilecik'in Nüfusu 223 Bin 448'e Ulaştı, System.String[]
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarı ile Bilecik nüfusu 223 bin 448'e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 15,4 iken, 2018 yılında binde 7,9 olarak gerçekleşti.

Bilecik'te erkek nüfusu kadınlara göre daha fazla

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarı ile Bilecik nüfusu 223 bin 448'e ulaştı. Bilecik'te ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre bin 755 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 52,3 (116 bin 923 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 47,7 (106 bin 525 kişi) olarak gerçekleşti. Bilecik'te yıllık nüfus artış hızı, 2017 yılında binde 15,4 iken, 2018 yılında binde 7,9 olarak gerçekleşti. Bilecik'te ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 71'inci il oldu.

Öte yandan, 2018 yılında Bilecik'te il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 80,7 iken belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. Bilecik'te kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 52 kişi oldu. Bilecik'te Merkez ilçe, Bozüyük, Osmaneli, İnhisar ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Güncel
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