Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Öne Çıkan Tarım Ürünleri Pullara Basıldı

Bilecik'in Öne Çıkan Tarım Ürünleri Pullara Basıldı

49 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş ve Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt; Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Öne Çıkan Tarım Ürünleri Pullara Basıldı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş ve Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt; Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, konuklarına teşekkür etti. Ziyarette İl Müdürü Yoldaş, Bilecik ve Gölpazarı ilçesinin tarım yapısı, potansiyeli ve müdürlük hakkında bilgiler verirken Gölpazarı'nın tarımsal yapısı ve ilçede kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Kooperatifine ata tohumlarının korunması kapsamında kurulan ve faaliyete geçirilen sera hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bilecik PTT Başmüdürlüğü'ne özel olarak pullar bastırırken, bu posta pullarında Bilecik tarımının spesifik ve öne çıkan ürünleri yer aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:38 Kaynak: İHA

PTT, Gölpazarı, Bilecik, Güncel
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