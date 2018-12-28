Bilecik'in Öne Çıkan Tarım Ürünleri Pullara Basıldı
49 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş ve Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt; Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Gölpazarı
İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş
ve Bilecik PTT
Başmüdürü Serhat Bozkurt; Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, konuklarına teşekkür etti. Ziyarette İl Müdürü Yoldaş, Bilecik ve Gölpazarı ilçesinin tarım yapısı, potansiyeli ve müdürlük hakkında bilgiler verirken Gölpazarı'nın tarımsal yapısı ve ilçede kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Kooperatifine ata tohumlarının korunması kapsamında kurulan ve faaliyete geçirilen sera hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Öte yandan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bilecik PTT Başmüdürlüğü'ne özel olarak pullar bastırırken, bu posta pullarında Bilecik tarımının spesifik ve öne çıkan ürünleri yer aldı. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:38 Kaynak: İHA
Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim