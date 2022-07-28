Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu - Son Dakika
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Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

28.07.2022 10:13
Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bağlı Ağlan köyünde yaşayan alzheimer hastası Fetiye Çelik'in evden ayrıldığını fark eden yakınları çevrede arama yaptı. Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan ailesi ve köy halkı, 112 ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca aramalara hava aydınlanıncaya kadar ara veridi. Sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmalarına dron ile başlayan jandarma ekiplerine, Bilecik ve Bursa'dan AFAD 9 personel ve 2 iz takip köpeği ile destek verdiler. Ekipler, sabah saatlerinde Koca Bayır mevki ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında alzheimer hastası Çelik'i buldular. Jandarma ve AFAD ekiplerince köye getirilen yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi. Yorgun düşen ve aç kaldığı için zor anlar yaşayan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu - Son Dakika

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