Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde incir toplamak için ağaca çıkan Necmi Yeşilbayrak (75) bir anda dengesini yitirerek düştü.
Yakınları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilbayrak, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yeşilbayrak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te incir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika