Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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