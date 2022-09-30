Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

30.09.2022 10:54
Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'ye gitmek üzere Adana'dan yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 V 2861 dorse plakalı tel yüklü tırda, İçmeler mevkisinde yangın çıktı.

Çevredeki sürücülerin uyarısıyla aracı kenara park eden tır şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelip dorsedeki yangına müdahale eden Osmaneli Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Dorsede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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