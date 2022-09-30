Kısa sürede gelip dorsedeki yangına müdahale eden Osmaneli Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kocaeli 'ye gitmek üzere Adana 'dan yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 V 2861 dorse plakalı tel yüklü tırda, İçmeler mevkisinde yangın çıktı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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