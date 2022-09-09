Osmaneli'de hasta ve yaşlılara "evlerde kimlik hizmeti" devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evlerde kimlik hizmeti" sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine ve evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Osmaneli Nüfus Müdürlüğü personeli, İnönü Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaş üstü Mehmet ve Havva Ülkü çiftinin evine giderek işlemlerini yaptı.

Çalışmaları takip ederek bilgi alan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, ilçede bu hizmete gezici kayıt terminali ile devam ettiklerini bildirdi.

Görevlilerin, başta 75 yaş üstü yaşlılar olmak üzere evlerinden çıkamayan hasta ve engellilere büyük kolaylık sağladığını aktaran Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, gerek kendilerinin gerekse bir yakınları aracılığı ile ilçe Nüfus Müdürlüğümüze dilekçe ile randevu talebinde bulunması yeterli oluyor. İlçemizde bugüne kadar çipli kimlik kartı alabilmek için Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen 75 yaş üstü hasta, yaşlı ve engelli 114 vatandaşımız müracaat etmiş, bu vatandaşlarımızın evlerine gidilerek işlemleri yapılmış, çipli kimlik kartları teslim edilmiştir. Müracaatların devam etmesi durumunda Nüfus Müdürlüğümüz personeli adreste nüfus hizmetlerine devam edeceklerdir. İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Evinde kimlik başvurusu yapan Mehmet Ülkü ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rahatsızlığından dolayı Nüfus Müdürlüğüne gitmesinin imkansız olduğunu belirten Ülkü, "Uzun zamandır dizlerimdeki rahatsızlığımdan dolayı yürümekte zorluk çekiyorum. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Kaymakamımız da bizleri ziyaret etti. Bu ziyaretlerinden dolayı başta Kaymakamımıza ve İlçe Nüfus Müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.