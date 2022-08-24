Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım, Sakarya otogarında zabıtanın dikkati sayesinde bulunup 12 saatin ardından ailesine teslim edildi.

Özel gereksinimli Efe Fedai, İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgede AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı. Bundan sonuç alınamayınca belediye hoparlöründen ve camilerden anons yapılarak herkesin evinin bahçesine ve yakınlarına bakması istendi. Bunun üzerine ilçede vatandaşlar sokağa dökülüp 9 yaşındaki Efe'yi aramaya başladılar. Saatler ilerledikçe tam umutlar tükenmek üzereyken Sakarya Emniyet Müdürlüğünden sevindirici haber geldi.

Zabıtanın dikkati sayesinde bulundu

Dün saat 16: 00'da Osmaneli-Sakarya seferi yapan minibüse binen ve sürücünün fark etmeği çocuk son durak Sakarya Otogarı'nda tüm yolcularla birlikte indi. Otogarda görevli zabıtalar, fark ettikleri ve özel gereksinimli olduğundan konuşamadığı anlaşılan çocuğu polise teslim etti. Ardından kayıp ilanlarına bakan polis ekipleri, Osmaneli'ndeki ilanı gördüler. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları çocuğun fotoğrafı gönderdiler. Ardından bulunan çocuğun 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım olduğu anlaşıldı. Osmaneli'nden yola çıkan polis ekipleri sabaha karşı 04: 00'da çocuğu alarak ilçeye döndüler.

"Efe sadece bu ailenin değil aynı zamanda ilçemizin çocuğudur"

Ailesine teslim edilen minik Efe'yi bugün Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy ziyaret etti. Çocuğa bir takım hediyeler sunan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "Osmaneli'nde dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kardeşimiz Efe'yi nihayet bulduk. Yani ilçe olarak seferber olmanın, birlikte olmanın faydasını gördük. Sağ olsun ilçemizdeki tüm yetkililer, özellikle Osmaneli Belediye Başkanımız başta olmak üzere, AFAD yetkilileri, diğer gönüllü kuruluşlarımız, vatandaşlarımız tüm gereken ilgiyi gösterdiler yalnız bırakmadılar. Efe sadece bu ailenin değil aynı zamanda ilçemizin çocuğudur. Çocuğumuz şuan sağlıklı, rahat, sevinçli. Onların sevinci bizim sevincimiz, çocuğumuzun sevinci ilçemizin sevinci, Türkiye'mizin sevinci" dedi.

"Efe kaybolduğunda Osmaneli halkı olarak herkes çok tedirgin olmuştu"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Ben hepimizin gözü aydın diyorum. Çünkü Efe gerçekten kaybolduğunda Osmaneli halkı olarak herkes çok tedirgin olmuştu. Başta Kaymakam beyimiz olmak üzere, bütün kurumların, AFAD'ın, jandarmanın, özellikle Osmaneli halkının büyük gayretleriyle arayış içerisine girmiştik. Allah'a şükürler olsun çocuğumuz ailesine teslim edildi. İnşallah bundan sonra eğitim hayatı ile farklı başarılar ile kendi isminden bahsettirecek. Biz tekrar aileye geçmiş olsun diyoruz" dedi.

"Osmaneli halkına çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun"

Minik çocuğun annesi Deniz Yıldırım da, "Çocuğumuzun bulunmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, jandarmaya, polise, AFAD ekiplerine, tüm Osmaneli halkına çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun" dedi. - BİLECİK