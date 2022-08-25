Ekiplerce evde ve bahçede yapılan aramada, 8 kilo 181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede bir kişinin evinde ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Osmaneli, Kenevir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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