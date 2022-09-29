Osmaneli'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Osmaneli'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" uygulaması yapıldı

29.09.2022 14:46
Osmaneli'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" uygulaması yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için, sürücülerin yaya önceliğine gösterdikleri hassasiyeti en üst noktaya taşımak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yüksel Ünal ve ilçe protokolü öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidinden geçti.

Kaymakam Yüksel Ünal yaptığı açıklamada "Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu doğrultusunda 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına bugün 11.00-14.00 saatlerinde yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için etkinliğimizi düzenledik. Farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu etkinliklerimiz devam edecekti." dedi.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür Vekili Komiser Bünyamin Şahin, polis memurları ve trafik ekipleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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