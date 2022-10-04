Bilecik'te aynı yöne giden iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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Bilecik'te aynı yöne giden iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü

04.10.2022 09:12
Bilecik'te aynı yöne giden iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Mehmet Serhan S. (51) idaresindeki 07 AFY 277 plakalı tır, Bilecik- Sakarya kara yolunun Selimiye köyü kavşağı yakınında önünde seyreden İ.Ö'nün (27) kullandığı 42 EEF 88 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Serhan S, sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te aynı yöne giden iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te aynı yöne giden iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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