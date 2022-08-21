Osmaneli polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

21.08.2022 09:50
Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Kamu güvenliği ve trafik yönünden tehlike oluşturan motosikletlerin tespit edilmesi, açıktan hırsızlık ve motosiklet ve akülü bisiklet hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletler ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim yapıldı. Yaz dönemi içerisinde yapılan motosiklet denetimlerinde 54 motosiklete toplamda 85 bin iki yüz elli iki Türk lirası para cezası kesilmiş olup, 13 motor trafikten men edildi.

Kamu ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletler ve şarjlı bisikletlerin tespiti ve hırsızlık olaylarının gerçekleşmeden önüne geçilmesi amacıyla İlçenin farklı bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, plakasız ve kasksız motosiklet kullananlara cezai işlem uyguladı.

YORUMLAR
500
Keşan'da 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışmaları sürüyor Keşan'da 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışmaları sürüyor Osmaneli polisinden motosiklet denetimi Osmaneli polisinden motosiklet denetimi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 09:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement