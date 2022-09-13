Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlandı

13.09.2022 15:36
Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beşevler İlkokulunda devam etti.

Törende konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ünal, "Çocuklarımızın eğitimine hayatlarını adayan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise öğretmenliğin gücünü sevgiden alan dünyanın en saygın kutsal mesleği olduğunu belirterek, "Değerli velilerimiz, devletimizin, öğretmenlerimizin ve sizlerin ortak amacı öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmektir. Bu ortak amacı gerçekleştirmede sizlerin görevi öğrencinize, okulunuza sahip çıkmak ve desteklemektir. Biz Osmaneli Belediyesi olarak ilçedeki eğitim ve öğretim seviyesini en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Etkinlik ilkokul öğrencilerinin şiirlerini okumalarının ardından 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Bünyamin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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