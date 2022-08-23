Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

23.08.2022 21:44
Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlatıldı.

E.F.Y. bugün İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede AFAD, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy da kayıp çocuğun evine gelerek ailesiyle görüştü.

Çocuğun konuşma güçlüğü çektiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, İnönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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