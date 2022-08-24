Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu

24.08.2022 01:23
Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım Sakarya otogarında bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım Sakarya otogarında bulundu.

9 yaşındaki Efe, İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede AFAD, Jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca belediye hoparlöründen ve camilerden anons yapılarak herkesin evinin bahçesine ve yakınlarına bakması istendi. Bunun üzerine ilçede vatandaşlar sokağa döküldü 9 yaşındaki efeyi aramaya başladılar. Saatler ilerledikçe tam umutlar tükenmek üzereyken Sakarya Emniyet Müdürlüğünden sevindirici haber geldi. Efe, Sakarya otogarında yalnız dolaşırken polisin dikkatini çekmesi üzerine polislerin ellerindeki fotoğrafa baktıklarında Bilecik İli, Osmaneli İlçesinden Efe Fedai Yıldırım olduğunu tespit ettiler. Polisler Efe'yi alarak ailesini aradılar ve fotoğraf göndererek teyit almaları üzerine ailesi ve Osmaneli halkı rahat bir nefes aldı. Efe, Sakarya Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilerleyen saatlerde ailesine teslim edilecek. Efenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, küçük Efe'nin bulunduğunu belediye oparlöründen Osmaneli halkına duyurdu ve bu duyarlı davranışlarından dolayı Osmaneli halkına AFAD, Jandarma, polis ve zabıta ekiplerine de teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı Bilecik'te kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 01:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement