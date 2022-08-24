Bilecik'te kaybolan çocuk Sakarya'da bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım Sakarya otogarında bulundu.

9 yaşındaki Efe, İnönü Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede AFAD, Jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca belediye hoparlöründen ve camilerden anons yapılarak herkesin evinin bahçesine ve yakınlarına bakması istendi. Bunun üzerine ilçede vatandaşlar sokağa döküldü 9 yaşındaki efeyi aramaya başladılar. Saatler ilerledikçe tam umutlar tükenmek üzereyken Sakarya Emniyet Müdürlüğünden sevindirici haber geldi. Efe, Sakarya otogarında yalnız dolaşırken polisin dikkatini çekmesi üzerine polislerin ellerindeki fotoğrafa baktıklarında Bilecik İli, Osmaneli İlçesinden Efe Fedai Yıldırım olduğunu tespit ettiler. Polisler Efe'yi alarak ailesini aradılar ve fotoğraf göndererek teyit almaları üzerine ailesi ve Osmaneli halkı rahat bir nefes aldı. Efe, Sakarya Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilerleyen saatlerde ailesine teslim edilecek. Efenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, küçük Efe'nin bulunduğunu belediye oparlöründen Osmaneli halkına duyurdu ve bu duyarlı davranışlarından dolayı Osmaneli halkına AFAD, Jandarma, polis ve zabıta ekiplerine de teşekkür etti. - BİLECİK