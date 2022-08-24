Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, dün evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerce 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı ailesiyle kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.