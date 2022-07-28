Osmaneli Kaymakamı Ünal, yapımı devam eden köy yollarını inceledi - Son Dakika
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Osmaneli Kaymakamı Ünal, yapımı devam eden köy yollarını inceledi

28.07.2022 11:08
Osmaneli Kaymakamı Ünal, yapımı devam eden köy yollarını inceledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal, köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal, köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Yüksel Ünal, KÖYDES kapsamında Erecek ve Ciciler köylerindeki sıcak asfalt, Balçıkhisar köyünde de sati kaplama asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti.

Ünal, yaptığı açıklamada, Erecek köyüne 1,5 kilometre, Ciciler köyüne ise 2 kilometre sıcak asfaltın İl Özel İdaresi ekiplerince yapıldığını söyledi.

Balçıkhisar köyünün yoluna da 7 kilometre sati kaplama asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Ünal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünal'a, il genel meclis üyeleri Alper Karadağ ve Orhan Uğur ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreteri Üzeyir Elmas eşlik etti.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Ünal, yapımı devam eden köy yollarını inceledi - Son Dakika

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